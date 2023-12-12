ISW: Українські війська мають успіхи на Куп'янському напрямку, ведуть операції на Херсонщині (мапа)

Під Авдіївкою росіяни атакують, не рахуючись зі втратами – відбито майже 50 атак

Протягом 11 грудня Збройні сили України мали успіхи на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, та продовжили проведення операцій на лівому березі Херсонщини. Навколо Авдіївки точаться запеклі бої, українські військові відбили майже півсотні атак та тримають оборону.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 11 грудня. Аналітики відзначають, що російські пропагандисти у спробах перебити інформаційний фон від невдач під Авдіївкою затято брешуть про "успіхи" російських військ, але подекуди змушені визнавати реальні досягнення як своєї армії, так і ЗСУ.

Зокрема на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна українські війська провели низку вдалих контратак. Як мінімум один російський пропагандист був змушений визнати, що ЗСУ вдало закріпилися на захід від н/п Широка Балка. Водночас жодне з повідомлень "воєнкорів" про нібито просування військ росіян не було підтверджене.

Ситуація на Куп'янському напрямку

На Авдіївському напрямку точаться запеклі бої, російські терористи мають підтверджені успіхи. Так, на геолокованих кадрах, опублікованих росіянами, помітно крихітне просування росіян біля Степового; схоже, що саме цим усі російські успіхи й обмежені. Російські пропагандисти також стверджують про більш суттєве просування біля Степового та навіть про наявність російських військ в межах адміністративних кордонів самої Авдіївки – але жодних підтверджень цих заяв "воєнкори" надати не змогли.

Український Генеральний штаб повідомив, що були відбиті щонайменше 49 атак російських терористів біля самої Авдіївки; на схід від Новобахмутівки, на південь від Північного та Тоненького, а також поблизу Первомайського та Невельського. За даними ЗСУ, терористи значно активізували наступальні операції на цьому напрямку, кидаючи у бій механізовані колони, де є як застаріла, так і нова техніка. Речник ОСУВ "Таврія" полковник Олександр Штупун підтвердив знищення щонайменше 11 танків та 15 бойових бронемашин, а також заявив про пошкодження багатьох танків та ББМ; за його словами, оператори дронів добивають пошкоджену та кинуту техніку росіян.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Українські війська все ще контролюють щонайменше три відсотки Мар'їнки – це змушені були визнати й російські пропагандисти. За їхніми даними, російські війська змогли трохи просунутися в північно-західній Мар'їнці. Генштаб ЗСУ заявив про відбиття атак росіян в районі Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки.

Ситуація біля Мар'їнки

На лівому березі Херсонщини в районі н/п Кринки ЗСУ продовжують проводити наземні операції. Зокрема українські війська змогли перекинути невеликі підкріплення на плацдарм. Водночас за заявами деяких російських "воєнкорів" російські війська нібито просунулися у районі Кринок. Проте цю інформацію піддають сумніву інші російські пропагандисти. Український генштаб не повідомляв про просування росіян.

Ситуація на Херсонському напрямку

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Інституті вивчення війни (ISW) дали відповідь, чому російські окупанти так активізувалися на фронті останнім часом і який "подарунок для путіна" вони мають зробити.

Російські окупанти мають дедлайн із захоплення Авдіївки. До цієї дати вони поспішають досягти хоч якихось успіхів.

Маніакальне бажання російських терористів за всяку ціну оточити Авдіївку – це наслідок того, що вони встановили собі за мету. А хочуть вони захопити в полон велику кількість українських військових та набрати у якості трофеїв західну техніку.