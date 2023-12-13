"Передбачаю відставки командуючих, а з очільником ССО вийшла вонюча історія" ― нардепка з комітету оборони

Ключові люди в Генштабі можуть бути звільнені, проте це буде політичне рішення

Відставка наступних командувачів (після звільнення керівниці Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко) можлива, навіть якщо це ключові фігури з Генштабу. Про це заявила членкиня комітету Ради з питань національної оборони та розвідки Соломія Бобровська.

Народна депутатка розповіла це в інтерв’ю "Українській правді". Вона вважає, що головнокомандувача теж можуть відправити у відставку.

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"Я насправді передбачаю і припускаю відставку наступних командувачів. Більше того, я припускаю, в тому числі, і відставку ключових людей в Генеральному штабі. І не виключаю відставку самого головнокомандувача з огляду на ті події, які несуться крайні місяць-півтора", ― сказала Бобровська.

Депутатка розповіла, що це повинно бути політичне рішення. І президенту Зеленському треба буде добре подумати, перш ніж його прийняти. Вона пояснила, що цей крок сколихне українське суспільство. Більш того, наступний головнокомандувач буде політичною фігурою.

"Він дуже чітко буде розуміти, що цим кроком він не просто змінює командувача, він ще створює нову фігуру…. Політичну. Попри те, що у Залужного в голові лише бої на фронті. І це правильно, тому що на сьогодні в нас один із найінтенсивніших періодів за весь крайній рік по всій лінії фронту. І це останнє, про що думає головнокомандувач, якого звинувачують у всіх гріхах", ― сказала Бобровська.

Нардепка також відповіла про ситуацію з відставкою екскомандувача Сил спеціальних операцій Хоренка. Вона заявила, що досі немає жодних пояснень і назвала це закулісною історією.

"Вже пішов другий місяць, і єдине, що ми зрозуміли, що це була така умисна закулісна історія, поза спиною, зокрема, й президента. Така дивна гра профільного заступника голови Офісу президента по Силам безпеки і оборони Романа Машовця", ― впевнена депутатка.

Вона припустила, що Машовець хотів би сам обіймати посаду Хоренка. Проте для цього потрібно мати мужність відповідати за свої рішення, підкреслила Бобровська. Вона назвала посаду екскомандувача ССО однією з ключових фігур у системі сил безпеки та це звільнення є помилкою.

"Припускаю, що це було зроблено і за спиною міністра оборони. І сприймаю це як подарунок росіянам, тому що останні місяці нарешті Сили запрацювали доволі злагоджено, зібрано, з атаками й успішними операціями, особливо в рамках руху опору. Вважаю, що ця помилка буде дорого коштувати, і це збиває з ніг, зокрема, і самих бійців, тому що люди не розуміють, що відбувається. Є людина, яка ними опікується, яка вкладає в них сили, а потім їм кажуть: давайте все спочатку – тих звільняємо, тих звільняємо. Це вийшла дуже некрасива політична, я б сказала, вонюча історія", ― сказала Бобровська.

Депутатка також розповіла про основні проблеми мобілізації в Україні, про що раніше писав "Телеграф".