"Предполагаю отставки командующих, а с главой ССО вышла вонючая история" ― нардепка из комитета обороны

Ключевые люди в Генштабе могут быть уволены, однако это будет политическое решение

Отставка следующих командующих (после увольнения руководительницы Медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко) возможна, даже если это ключевые фигуры из Генштаба. Об этом заявила член комитета Совета по вопросам национальной обороны и разведки Соломия Бобровская.

Народный депутат рассказала это в интервью "Украинской правде". Она считает, что главнокомандующего тоже могут отправить в отставку.

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"Я действительно предвижу и предполагаю отставку следующих командующих. Более того, я предполагаю, в том числе, и отставку ключевых людей в Генеральном штабе. И не исключаю отставку самого главнокомандующего ввиду тех событий, которые несутся последние месяц-полтора", ― сказала Бобровская.

Депутат рассказала, что это должно быть политическое решение. И президенту Зеленскому нужно будет хорошо подумать, прежде чем его принять. Она объяснила, что этот шаг всколыхнет украинское общество. Более того, следующий главнокомандующий станет политической фигурой.

"Он очень четко будет понимать, что этим шагом он не просто меняет командующего, он еще создает новую фигуру…. Политическую. Несмотря на то, что у Залужного в голове только бои на фронте. И это правильно, потому что сегодня у нас один из самых интенсивных периодов за весь крайний год по всей линии фронта. И это последнее, о чем думает главнокомандующий, обвиняемый во всех грехах", ― сказала Бобровская.

Нардепка также ответила о ситуации с отставкой экс-командующего Сил специальных операций Хоренко. Она заявила, что до сих пор нет никаких объяснений и назвала это закулисной историей.

"Уже ушел второй месяц, и единственное, что мы поняли, что это была такая умышленная закулисная история, за спиной, в том числе и президента. Такая странная игра профильного заместителя главы Офиса президента по Силам безопасности и обороны Романа Машовца", ― уверена депутат.

Она предположила, что Машовец хотел бы сам занимать должность Хоренко. Однако для этого нужно иметь мужество отвечать за свои решения, подчеркнула Бобровская. Она назвала должность экс-командующего ССО одной из ключевых фигур в системе сил безопасности и сказала, что это увольнение ― ошибка.

"Допускаю, что это было сделано и за спиной министра обороны. И воспринимаю это как подарок россиянам, потому что последние месяцы наконец-то Силы заработали довольно слаженно, собранно, с атаками и успешными операциями, особенно в рамках движения сопротивления. Считаю, что эта ошибка будет дорого стоить, и это сбивает с ног, в частности, и самих бойцов, потому что люди не понимают, что происходит. Есть человек, который о них заботится, вкладывает в них силы, а потом им говорят: давайте все сначала – тех увольняем, тех увольняем. Это получилась очень некрасивая политическая, я бы сказала, вонючая история", ― сказала Бобровская.

Депутат также рассказала об основных проблемах мобилизации в Украине, о чем ранее писал "Телеграф".