Про смерть стало відомо у день народження: на фронті загинув молодий бариста з Харкова

Филип любив життя і мав багато захоплень

На фронті загинув співробітник харківської кав’ярні "Красиво Є" Филип. Він не дожив до свого 24-річчя, а трагічну новину про його загибель колеги повідомили у день народження героя.

"З великим сумом повідомляємо страшну новину: наш Філ загинув на фронті під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Сьогодні йому виповнилося б 24. Ми всі знали його як хорошу, веселу, сміливу, чуйну людину. Таким він і залишиться в наших серцях", — повідомляється в Instagram кав’ярні "Красиво Є".

Колеги додали, що Филип не боявся ані ворога, ані роботи. Він жив повним життям — готував каву, танцював за баром, грав на гітарі, вірив у Бога, працював із деревом та був неймовірно талановитим. У героя залишилася дружина та маленький син.

"Герої повертаються додому на щиті. Найвища ціна, яку ми платимо за нашу свободу. Філ, як не хочеться в це вірити. Як нам усім болить. Дякуємо тобі за все, наш Герой!", — пишуть колеги воїна.

Як повідомляв "Телеграф", у важких боях із російськими окупантами загинув український актор Андрій Павленко. Чоловік став на захист Батьківщини на початку повномасштабного вторгнення. Він знімався в таких фільмах, як "Дев’ять життів Нестора Махна", "Пристрасті за Чапаєм", "Жіночий лікар", "Лист очікування", "Фото на документи", "Сашка", "1941", "Оборотень у погонах", та інших. Без батька залишилося двоє дітей.