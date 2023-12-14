По всій Україні оголошувалась повітряна тривога: подробиці (оновлено)
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Українців просять перебувати у укриттях
У четвер, 14 грудня, по всій території України оголошено масштабну повітряну тривогу. Існувала загроза обстрілу з боку російських окупантів.
У моніторингових Telegram-каналах повідомили, що тривогу було оголошено через зліт ворожого МіГ-31К. Цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Такі ракети дуже важко збити системам ППО, оскільки вони після запуску підіймаються на 20 км, а потім падають на ціль. Для їхньої ліквідації є дуже мало часу.
"Чотири борти з "Саваслейки" південним курсом у супроводі Су-30СМ", — йдеться у повідомленні.
Інформацію про це підтвердили також у Повітряних силах України. У зв’язку з високим рівнем небезпеки обстрілів території України всіх громадян просять перебувати у безпечних місцях до відповідного розпорядження.
О 12:42 областями почався відбій повітряної тривоги. За цей час не було зафіксовано пусків ракет.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 13 грудня російські окупанти атакували Київ ракетами. Всі повітряні цілі були успішно збиті, проте падіння уламків все ж таки призвело до неприємностей. Так, у Дніпровському районі було пошкоджено один із житлових будинків та його мешканцям тимчасово довелося виїхати зі свого житла.