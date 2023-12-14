Відома волонтерка пояснила, чому зібрати FPV-дрон можна і вдома: "Впорається навіть школяр"

А потім вони спалюватимуть техніку окупантів

Практично кожен українець може збирати FPV-дрони, в кількості яких Україна поступається Росії, у себе вдома, щоб потім їх відправляли на фронт. Для цього було створено проєкт "Народний FPV", де людей вчать, як збирати ці безпілотники.

Про це у коментарі "Телеграфу" аеророзвідниця та волонтерка Марія Берлінська. За її словами, такі БПЛА — своєрідні конструктори "Лего", які може збирати навіть дитина.

"Справді, я вважаю, що кожен українець може навчитися збирати дрони у себе вдома, щоб відправити потім на фронт. Тому ми запровадили проєкт "Народний FPV" і два тижні в зумі по вечорах вчимо людей збирати дрони", — каже Берлінська.

Вона додає, що у проєкті лектор відповідає на питання і розказує, як спаяти FPV-дрон. При тому, що його можна зібрати і по відео з Youtube.

"Ми готові підготувати як мінімум 5 000 людей, щоб вони могли збирати FPV дрони. Філософія така: кожен українець чи українка може скласти в себе на кухні дрони, які спалюватимуть російські танки", — зауважила волонтерка.

Навчання, станом на сьогодні, вже пройшло більше тисячі людей. Люди надсилають дрони у військовий центр, де їх тестують, а потім відправляють на фронт.

FPV-дрони — це високоточне, дешеве, маневрене рішення з можливістю його швидко масштабувати.

"Ці дрони, умовно кажучи, конструктор лего, їх можуть складати навіть школярі. Тому при бажанні держава могла б оперативно посприяти виробництву сотень тисяч таки апаратів на місяць", — резюмує Берлінська.

Більш детально про те, що аеророзвідниця та волонтерка стверджує, що Україна поки що провалює війну та які підстави у неї так думати читайте у матеріалі "Телеграфа" "З кожної кухні — по дрону, донати на FPV та РЕБ" — поради українцям від волонтерки Марії Берлінської

Раніше "Телеграф" писав, що в останні тижні ворог суттєво збільшив кількість нічних атак, використовуючи FPV-дрони з камерами. Це виявилося несподіваним для ЗСУ.