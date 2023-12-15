Окупанти запекло атакують: де йдуть найінтенсивніші бої (карта)

Ворог продовжує намагатися захопити українські землі

Триває 660-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, минулої доби, 14 грудня, сталося 110 бойових зіткнень. Найбільш активний ворог на Авдіївському напрямі.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не залишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 23 атаки ворога на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 22 атаки на південь від Північного, Первомайського та Невельського Донецької області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку Сили оборони утримують ворога у районі Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники успішно відбили 17 атак окупантів.

Мар’їнський напрямок на карті deepstate

На Лиманському напрямку ворог атакував на схід від Тернів Донецької області. Наші воїни відбили атаку.

На Бахмутському напрямку ворог провів 11 атак біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Всі вони були відбиті, Сили оборони України продовжують завдавати ворогові втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Куп’янському напрямі українські захисники відбили 15 атак ворога. Бойові зіткнення відбувалися у районі Синьківки Харківської області.

Куп’янський напрямок на карті deepstate

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак супротивника. Бої йшли на північ від Приютного, на захід і на північний захід від Вербового Запорізької області.

Запорізький напрямок на карті deepstate

Як повідомляв "Телеграф", пізно ввечері 15 грудня в окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи. Прилетіло у два місця — на бетонний завод, у розташування російських військовослужбовців та на територію за Порт-Сіті, де окупанти розміщували техніку військову та частини систем ППО.