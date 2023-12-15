Активізувалися останні два тижні: росіяни дедалі частіше намагаються прорвати кордон України

ЗСУ змогли запобігти спробам ворога проникнути на територію України

Російські окупанти за останні два тижні сім разів намагалися прорвати кордон України. Одна із спроб була здійснена в районі Миропілля Сумської області.

Таку заяву зробив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Подробиці він повідомив у Telegram-каналі.

"ДРГ заходять із Брянської, Курської та частково з Білгородської областей РФ у смугах Чернігівської, Сумської та Богодухівського району Харківської області. Усього за два тижні було 7 спроб ворога потрапити на територію України", - розповів він.

За словами Наєва, у п’яти випадках українські захисники змогли своєчасно виявити наміри ворога та завдати вогняної поразки противнику. Росіяни зазнали втрат і відступили.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти змінили тактику дій на кордоні Сумської області. Ворог посилив атаки диверсійно-розвідувальних груп.