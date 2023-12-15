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Відстрочка від мобілізації не вічна: її можуть анулювати у 6 випадках

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Скасувати відстрочку можуть, так само як і надати Новина оновлена 15 грудня 2023, 13:18
Скасувати відстрочку можуть, так само як і надати. Фото Getty Images

Більшість причин повʼязані саме з підприємство, яке видає "бронь"

В України триває мобілізація всіх військовозобовʼязаних чоловіків, проте деякі з них мають відстрочку, або так звану "бронь". Але це не є гарантією того, що чоловік не буде мобілізований.

Адже за певних умов "бронь" може бути анульована. Про них пише ресурс "Ти ж юрист" у Telegram.

"Відстрочка від призову на період мобілізації може бути не лише надана, але й в певних випадках анульована", — кажуть юристи.

Згідно з п. 12 Порядку бронювання військовозобов’язаних, відстрочка підлягає анулюванню у разі:

  • закінчення строку її дії;
  • завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;
  • завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;
  • позбавлення підприємства, установи й організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органом;
  • ліквідації органу влади чи підприємства, установи й організації;
  • звільнення військовозобов’язаного з органу влади чи підприємства, установи й організації;

Юристи наголошують, що відстрочка дійсна стільки часу, скільки існує сама підстава для відстрочки. До прикладу, якщо це відстрочка у зв'язку з наявністю у військовозобов'язаного на утриманні трьох дітей до 18 років, то відповідно, відстрочка діє поки одна дитина не досягне повноліття.

Раніше "Телеграф" писав, що у 2024 році мобілізація триватиме, але деякі її особливості можуть суттєво змінитися. Військові та політики спільно розробляють оновлення до законодавства. Йдеться про два законопроєкти, в яких підіймаються питання відпусток, матеріального забезпечення військових, скорочення переліку людей з відстрочками та посилення відповідальності для ухилянтів.

Теги:
#Мобілізація #Повістка #відстрочка