Отсрочка от мобилизации не вечна: ее могут аннулировать в 6 случаях

Большинство причин связано именно с предприятием, которое выдает "бронь"

В Украине продолжается мобилизация всех военнообязанных мужчин, однако некоторые из них имеют отсрочку или так называемую "бронь". Но это не гарантия того, что мужчина не будет мобилизован.

Ведь при определенных условиях "бронь" может быть аннулирована. О них пишет ресурс "Ты же юрист" в Telegram.

"Отсрочка от призыва на период мобилизации может быть не только предоставлена, но и в определенных случаях аннулирована", — говорят юристы.

Согласно п. 12 Порядка бронирования военнообязанных, отсрочка подлежит аннулированию в случае:

истечение срока ее действия;

завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказа) или его отмены;

завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период уполномоченным органом;

ликвидации органа или предприятия, учреждения и организации;

увольнение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения и организации;

Юристы отмечают, что отсрочка действительна столько времени, сколько существует само основание для отсрочки. К примеру, если это отсрочка в связи с наличием у военнообязанного на иждивении трех детей до 18 лет, то соответственно, отсрочка действует пока один ребенок не достигнет совершеннолетия.

Ранее "Телеграф" писал, что в 2024 году мобилизация будет продолжаться, но некоторые ее особенности могут существенно измениться. Военные и политики совместно разрабатывают обновления в законодательстве. Речь идет о двух законопроектах, в которых поднимаются вопросы отпусков, материального обеспечения военных, сокращение перечня людей с отсрочками и усиление ответственности уклонистов.