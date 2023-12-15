Під Кринками вже кладовище російської техніки: що відомо про успіхи ЗСУ на Херсонщині

На лівобережжі Херсонщини багато ворожого металобрухту, і його кількість збільшується щодня

Окупанти щодня втрачають по декілька одиниць техніки в околицях села Кринки Олешківської громади. Там навіть утворилось ціле кладовище металобрухту.

Ворог перекидає на цей напрям дуже багато техніки. Про це командир роти ударних БпАК ПТАХИ Мадяра 59 ОМПБр Роберт Бровді з позивним "Мадяр" написав у своєму Телеграм-каналі.

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"Детоксикація усього рухомого хробачого л***а в околицях Кринок здійснюються єдиним монолітом сил Морської піхоти ЗСУ, окремих бригад ТРО та підрозділів спецпризначенців. Так, стіко хробачої техніки одночасово наш підрозділ, до прикладу, не зустрічав ні на Бахмуті/Соледарі, ні на Авдосі, ні на Донецьку/Марʼїці, ні на Урожайці за два неповних роки широкомаштабного вторгнення", ― написав Мадяр.

Військовий підтвердив, що наразі ситуація в Кринках тяжка. Проте цей напрям є справжнім жахом для ворога завдяки титанічним зусиллям штурмовиків-морпіхів. Мадяр також написав про мінімальні втрати техніки ЗСУ.

"І так, ми практично не несем втрат важкої техніки. За виключенням дронів та човнів. Але є потужна та своєчасна підтримка від Народа, за що вдячні", ― написав Мадяр.

Коментар "Алекса"

Лейтенант Збройних Сил України з позивним "Алекс" підтвердив знищення великої кількості ворожої техніки в околицях Кринок. Він посилається на бійців з 36-ої ОБрМП.

"Мав розмову з хлопцями з 36-ої ОБрМП, розповідали про побоїще техніки русні під Кринками, просто кладовище техніки, стабільно кожного дня п***и втрачають по декілька одиниць, при тому, що ми там техніки не втрачаємо майже зовсім ― ідеальний розмін", ― написав "Алекс".

Проте військові з 36-ої ОБрМП пожалілись на Мадяра. Говорять, ніби він повністю монополізував знищення ворожої техніки, бо має безліч дронів.

"Весь згорілий металобрухт на лівому березі ― його рук справа. Дякую, друже", ― написав "Алекс".

Раніше "Телеграф" писав про напрями, де йдуть найзапекліші бої з ворогом. На шести ділянках фронту окупанти намагаються атакувати.