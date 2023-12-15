Без батька залишилося четверо синів: на фронті загинув герой з Київщини

У воїна залишилася велика родина

На фронті загинув мешканець села Погреби Броварського району Київської області Павло Мурзак. Його життя перервалося 8 грудня 2023 року у населеному пункті Сіньківка Куп’янського району на Харківщині.

"Ми до останнього сподівалися на краще, але отримали документальне підтвердження, що на війні загинув наш земляк, мешканець села Погреби – Павло Анатолійович Мурзак. Тому з сумом сповіщаємо цю трагічну новину", — написав у Facebook голова Тетіївської міської ради Богдан Балагура.

Захисник народився 1 грудня 1991 року у селі Надросівка Володарського району. Потім переїхав до Тетіївської громади. Закінчивши школу, здобув освіту у Білоцерківському ПТУ №5 за спеціальністю механік-автослюсар. Працював у селі Кашперівка у школі кочегаром та на цукровому заводі.

Чоловік був мобілізований до Збройних Сил України 16 травня 2022 року. У нього залишилися дружина та четверо синів — Дмитро, Костя, Максим, Павло, а також мати, батько, три брати та дві сестри. Про дату, час і місце похорону героя буде повідомлено пізніше.

Як повідомляв "Телеграф", у боях на Бахмутському напрямку загинув співробітник харківської кав’ярні "Красиво Є" Філіпп. Він не дожив до свого 24-річчя, а трагічну новину про його загибель колеги повідомили у день народження героя.