У Держдумі РФ вже збираються воювати у Карпатах: росіяни у соцмережах у захваті

Путінець вважає, що російським військовим треба готуватися "до нових викликів"

"Друга армія" світу має форсувати річки, воювати в горах і штурмувати міста-мільйоники. Про це депутат Держдуми Андрій Гурулєв заявив у програмі "Вечір із Володимиром Соловйовим".

Чиновник послався на слова президента РФ Володимира Путіна і сказав, що потрібно "працювати до перемоги". І розповів, які дії допоможуть російській армії наблизити її.

"Президент що сказав? Те, що знали, в принципі. Що працюємо до перемоги. Тобто, ти сьогодні тут, ти сьогодні покращуєшся. У тебе попереду форсування великих водних перешкод, штурм міст-мільйонників. Правда? Тобто маєш уявляти собі за обрій. Бойові дії в горах, у Карпатах. Це все ж таки буде", ― заявив Гурулев.

Ведучий Володимир Соловйов під смішок аудиторії пожартував, що він би "і Піренеї не списував". Гурулев же закликав думати про майбутні дії армії вже сьогодні.

Проте депутат не врахував, що російська армія вже мала можливість проявити себе під час форсування Сіверського Дінця у травні 2022 року. Тоді окупанти втратили майже 500 солдатів та понад 80 одиниць бронемашин та танків. Про це пише екс-нардеп України Антон Геращенко.

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Висловився він і щодо боїв у Карпатах. У російської армії просто не вистачить на це ресурсів. Через нестачу техніки та людей ворог навіть не дійде до українських гір.

Коментарі росіян

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