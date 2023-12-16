Прицільно били по лікарнях та житлових кварталах: у поліції показали відео нічної атаки "шахедами" на Херсонщину

Внаслідок ворожої атаки було поранено лікаря

У ніч на суботу, 16 грудня 2023 року, росіяни атакували Херсонщину "шахедами", направивши їх на житлові квартали та об’єкти соціальної інфраструктури. Національна поліція опублікувала відео з медичного закладу у Степанівці (передмістя Херсона), на якому чути вибухи та видно результати падіння уламків безпілотника.

Про це перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький написав у своєму телеграм-каналі. Лікар закладу отримав травми, коли евакуював пацієнтів у бомбосховищі.

Відео інциденту від поліції

"Під час проведення евакуації пацієнтів у бомбосховищі травми отримав лікар медустанови. У нього діагностовано вибухову травму та вогнепально-уламкове поранення гомілки", ― написав Білошицький.

Він також написав, що через обстріл було пошкоджено службове авто. Втрат серед особового складу поліції немає.

Що ще відомо про нічну атаку на Херсонщину

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін написав у Телеграм-каналі, що через прильоти по місту двоє чоловіків отримали травми. Зафіксовано потрапляння біля об’єкту інфраструктури.

"Шахедами" також атакували Даріївку. Проте обійшлося без жертв, повідомляє Прокудін. У Степанівці уламки безпілотника серйозно пошкодили адмінкорпус лікарні.

Адмінкорпус лікарні серйозно пошкоджено

Раніше "Телеграф" писав, що у Повітряних силах України пояснили, чому тривоги стали тривалішими.