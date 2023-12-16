Прицельно били по больницам и жилым кварталам: в полиции показали видео ночной атаки "шахедами" на Херсонщину

В результате вражеской атаки был ранен врач

В ночь на субботу, 16 декабря 2023 года, россияне атаковали Херсонщину "шахедами", направив их на жилые кварталы и объекты социальной инфраструктуры. Национальная полиция опубликовала видео с медицинского учреждения в Степановке (пригород Херсона), на котором слышны взрывы и видно падение осколков беспилотника.

Об этом первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий написал в своем Телеграм-канале. Врач больницы получил травмы, когда эвакуировал пациентов в бомбоубежище.

Видео инцидента от полиции

"Во время проведения эвакуации пациентов в бомбоубежище, травмы получил врач медучреждения. У него диагностирована взрывная травма и огнестрельно-осколочное ранение голени", ― написал Белошицкий.

Он также написал, что из-за обстрела был поврежден служебный автомобиль. Потерь среди личного состава полиции нет.

Что еще известно о ночной атаке на Херсонщину

Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин написал в Телеграм-канале, что из-за прилетов по городу двое мужчин получили травмы. Зафиксированы попадания возле объекта инфраструктуры.

"Шахедами" также атаковали Дарьевку. Однако обошлось без жертв, сообщает Прокудин. В Степановке обломки беспилотника серьезно повредили админкорпус больницы.

Админкорпус больницы серьезно поврежден

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