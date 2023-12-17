"Агент "Бук" працює": росіяни осоромилися із заявою про збиття "українського" літака, у ПС ЗСУ відповіли з гумором

У ВСУ вже подякували російському ППО

Російські "військори" повідомили про збиття українського штурмовика Су-25, проте трохи пізніше Z-каналами пішла інформація про падіння російського літака цього типу.

Увагу на це звернув речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, який поцікавився, чи не збили росіяни свій власний літак.

"То хто кого збив? Агент "Бук" працює", — написав він.

До нього вирішив приєднатися і командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, який підтвердив, що українська ППО російський літак не збивала.

"Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників, за що їм велике спасибі від усього українського народу! Так тримати", — написав він.

Як відомо, СУ-25 є одним із наймасовіших радянських штурмовиків, які стоять на озброєнні з 1981 року і досі залишаються в строю в багатьох країнах колишнього СРСР, включаючи Україну та Росію, низку країн Африки, а також у Болгарії, КНДР, Ірані та Перу.

Літак може брати на борт широкий спектр озброєння, включаючи як некеровані ракети та бомби, так і керовані авіаційні снаряди та ракети "повітря-повітря", через що попри солідний вік, він продовжує застосовуватися в бою.

За даними Oryx, з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили щонайменше 30 літаків цього типу.

Нагадаємо, 5 грудня ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-24, коли той намагався атакувати Одеську область під прикриттям винищувача Су-30СМ.