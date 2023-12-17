"Агент "Бук" работает": россияне оконфузились с заявлением о сбитии "украинского" самолета, в ВС ВСУ ответили с юмором

В ВСУ уже поблагодарили российское ПВО

Российские "военкоры" сообщили о сбитии украинского штурмовика Су-25, однако чуть позже по Z-каналам пошла информация о падении российского самолета этого типа.

Внимание на это обратил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, который поинтересовался, не сбили ли россияне свой собственный самолет.

"Так кто кого сбил? Агент "Бук" работает", — написал он.

К нему решил присоединиться и командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, который подтвердил, что украинская ПВО российский самолет не сбивала.

"Это четкие и слаженные действия российских зенитчиков, за что им большое спасибо от всего украинского народа! Так держать", — написал он.

Как известно, СУ-25 является одним из самых массовых советских штурмовиков, которые стоят на вооружении с 1981 года и до сих пор остаются в строю во многих странах бывшего СССР, включая Украину и Россию, ряде стран Африки, а также в Болгарии, КНДР, Иране и Перу.

Самолет может брать на борт широкий спектр вооружения, включая как неуправляемые ракеты и бомбы, так и управляемые авиационные снаряды и ракеты "воздух-воздух", из-за чего несмотря на солидный возраст он продолжает применяться в бою.

Согласно данным Oryx, с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли по меньшей мере 30 самолетов этого типа.

Напомним, 5 декабря ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-24, когда тот пытался атаковать Одесскую область под прикрытием истребителя Су-30СМ.