"Штурмів поменшало": війська РФ змінили тактику на Авдіївському напрямку

Штурми з боку РФ стали більш потужними із залученням великої кількості техніки та військових

Російські окупаційні війська минулої доби, 18 грудня, змінили тактику на Авдіївському напрямку. Штурмів поменшало, але вони стали більш потужними із залученням великої кількості техніки та військових.

Про це розповів начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш. Подродиці він озвучив в ефірі "Суспільне. Спротив".

За його словами, раніше російські загарбники намагались тиснути на всіх ділянках навколо Авдіївки — шістнадцяти чи вісімнадцяти.

"Скоріш за все їм ця тактика "м'ясних штурмів" не вдається. Серйозного успіху не мають. Тому вони поміняли тактику, взяли меншу кількість напрямків, і направили туди колону техніки, кількість піхоти. Штурмових дій кількісно менша, але вони стали більш потужними та чисельнішими за технікою та особовим складом", — повідомив Барабаш.

Раніше "Телеграф" повідомив, що росіяни запекло штурмують Авдіївку Донецької області, намагаючись відбити місто в ЗСУ, проте Сили оборони України зможуть утримувати свої позиції там щонайменше до Нового року. У цьому населеному пункті наші війська мають гарні оборонні позиції.