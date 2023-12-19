"Штурмов стало меньше": войска РФ изменили тактику на Авдеевском направлении

Штурмы со стороны РФ стали более мощными с привлечением большого количества техники и военных

Российские оккупационные войска минувших суток, 18 декабря, изменили тактику на Авдеевском направлении. Штурмов стало меньше, но они стали более мощными с привлечением большого количества техники и военных.

Об этом рассказал начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш. Подробности он озвучил в эфире "Общественное. Сопротивление".

По его словам, ранее российские захватчики пытались давить на всех участках вокруг Авдеевки — шестнадцати или восемнадцати.

"Скорее всего, им эта тактика "мясных штурмов" не удается. Серьезного успеха не имеют. Поэтому они поменяли тактику, взяли меньшее количество направлений, и направили туда колонну техники, количество пехоты. Штурмовых действий количественно меньше, но они стали более мощными". и более многочисленными по технике и личному составу", — сообщил Барабаш.

Ранее "Телеграф" сообщил, что россияне ожесточенно штурмуют Авдеевку Донецкой области, пытаясь отбить город в ВСУ, однако Силы обороны Украины смогут удерживать свои позиции там по меньшей мере до Нового года. В этом населенном пункте у наших войск хорошие оборонительные позиции.