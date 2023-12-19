ЗСУ та окупанти у клінчі: Маляр перерахувала умови для зрушення ситуації на фронті

Росіяни вважають Бахмутський напрямок стратегічним

Збройні сили України зараз перебувають в обороні. Росіяни ж намагаються перти на півдні та сході.

Колишня заступник міністра оборони України Ганна Маляр докладно розповіла про ситуацію та тенденції на фронті. За її словами, бойові дії зараз ведуться як на півдні, так і на сході України. На півночі нашої країни супротивник обстрілює наші рубежі з метою утримання там наших підрозділів.

Детальніше по напрямкам:

Південь України

Тут ворог зараз ворог хоче повернути втрачені влітку окуповані території.

Схід

Прямо зараз тут відбуваються ключові бої. Усього є 5 напрямків наступу ворога — Куп‘янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіівський, Мар‘їнський.

"Більше року ворог на цих напрямках наступає з різною інтенсивністю. От зараз найбільш активний наступ на Авдіівському і Бахмутському. На обох напрямках ситуація вкрай складна, а на Авдіївському — відверто загрозлива. Тобто, є ризик просування ворога вперед.

Попри те, що українці, як завжди, шукають ворогів серед своїх, саме росіяни вважають Бахмутський напрямок стратегічним для виходу на кордони Донецької області.

Це добре видно, якщо аналізувати скільки сил вони туди підтягують і кого саме. Так, саме на Бахмутському напрямку зараз ворог використовує найбільш боєздатні підрозділи десантників і морськрї піхоти, а також сформовані з колишніх в’язнів підрозділи "шторм z" та "шторм v". ", — каже вона.

Маляр наголошує, що якщо оцінити співвідношення сил на Сході, то, звісно, у ворога зброї та людей більше. Але наші воїни за умов саме такої пропорції тримають оборону і здається, що фронт нікуди не рухається.

"І якщо жодна із сторін зараз не змінить це співвідношення сил, то власне так воно ще може тягнутись мінімум кілька місяців", — вважає Маляр.

На її думку, щоб зрушити ситуацію з цієї точки, нам потрібно збільшувати кількість зброї, техніки та людей на Східному фронті. І встигнути це зробити, перш ніж почне робити ворог.

"мат.частина.

на східному фронті воюють два оперативно-стратегічних угруповання військ — Хортиця(Куп‘янський, Лиманський, Бахмутський) і Таврія (Авдіівський, Мар‘їнський).

Розподіл між ними та іншими ОСУВ — людей, зброї, техніки — здійснює Генштаб. Тобто вони воюють тим, що їм розподілили", — пояснює вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті збільшилася кількість бойових зіткнень. Тільки за останню добу їх було 105, що на 13 більше, ніж на день раніше.