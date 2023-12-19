ВСУ и оккупанты в клинче: Маляр перечислила условия для сдвига ситуации на фронте

Россияне считают Бахмутское направление стратегическим

Вооруженные силы Украины в настоящий момент находятся в обороне. Россияне же пытаются переть на юге и востоке.

Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подробно рассказала о ситуации и тенденциях на фронте. По её словам, боевые действия сейчас ведутся, как на юге, так и на востоке Украины. На севере нашей страны противник обстреливает наши рубежи с целью удержания там наших подразделений.

Детальнее по направлениям:

Юг Украины

Тут враг сейчас враг хочет вернуть утраченные летом оккупированные территории.

Восток

Прямо сейчас тут происходят ключевые бои. Всего есть 5 направлений наступления врага – Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское.

"Больше года враг на этих направлениях наступает с разной интенсивностью. Вот сейчас наиболее активное наступление на Авдеевском и Бахмутском. На обоих направлениях ситуация крайне сложная, а на Авдеевском – откровенно угрожающая. То есть есть риск продвижения врага вперед

Россияне считают Бахмутское направление стратегическим для выхода на границы Донецкой области.

Это хорошо видно, если анализировать, сколько сил они туда подтягивают и кого именно. Так, именно на Бахмутском направлении сейчас враг использует наиболее боеспособные подразделения десантников и морские пехоты, а также сформированные из бывших заключенных подразделения "шторм z" и "шторм v", — говорит она.

Маляр отмечает, что если оценить соотношение сил на Востоке, то, конечно, у врага оружия и людей больше. Но наши воины в условиях именно такой пропорции держат оборону и кажется, что фронт никуда не двигается.

"И если ни одна из сторон сейчас не изменит это соотношение сил, то, собственно, так оно еще может длиться минимум несколько месяцев", — считает Маляр.

По её мнению, чтобы сдвинуть ситуацию с этой точки, нам нужно увеличивать количество оружия, техники и людей на Восточном фронте. И успеть это сделать до того, как начнет делать враг.

"мат.часть.

На восточном фронте воюют две оперативно-стратегические группировки войск — Хортица (Купянское, Лиманское, Бахмутское) и Таврия (Авдеевское, Марьинское).

Распределение между ними и другими ОСГВ – людей, оружия, техники – осуществляет Генштаб. То есть они воюют тем, что им распределили", — объясняет она.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте увеличилось количество боевых столкновений. Только за последние сутки их было 105, что на 13 больше, нежели днем ранее.