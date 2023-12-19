Интенсивность боев на фронте повысилась: где активизировались оккупанты (видео)

На одном из направлений было отбито более двух десятков атак

На фронте увеличилось количество боевых столкновений. Только за последние сутки их было 105, что на 13 больше, нежели днем ранее. При этом больше всего атак было зафиксировано возле Авдеевки — 24.

Несмотря на значительную активизацию российских оккупантов на ряде направлений, украинские защитники стойко держат оборону. Об этом говорится в новой сводке Генштаба, опубликованной во вторник, 19 декабря.

"В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области", — говорится в сообщении.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 10 атак вблизи Макеевки Луганской области и восточнее Тернов, Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении отбита 21 атака врага у Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. При этом украинские воины наносят большие потери врагу в технике и живой силе. ВСУ также закрепляются на достигнутых рубежах.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны отразили 11 атак противника в районах Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области", — пишут в Генштабе.

На Марьинском направлении было отбито 13 атак. Силы обороны сдерживают врага неподалеку от Новомихайловки Донецкой области.

В то же время Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Что касается Запорожского направления, на нем было отражено 17 атак за последние сутки. Они были совершены врагом западнее Новопокровки и Роботиного Запорожской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Минобороне Украины рассказали, чем могут заполнить дефицит снарядов у ВСУ. Это то, в чем военные нуждаются сейчас в первую очередь.