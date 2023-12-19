Снаряды Украине нужны в огромных количествах – до 200 000 единиц в месяц

Украина планирует нарастить производство дронов-камикадзе. Это позволит стране компенсировать нехватку артиллерийских снарядов, поскольку в текущих реалиях сделать много БПЛА быстрее и дешевле, чем ожидать поставок 155-мм снарядов от союзников.

О таких планах сообщил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, пишет BBC. Издание отмечает, что Украина сейчас очень сильно нуждается в первую очередь именно в снарядах.

Гаврилюк сказал, что Украина наращивает собственное производство большого спектра боеприпасов, но они преимущественно для оружия еще советского производства и стандартов СССР. Боеприпасы для западных вооружений Украина будет производить вместе с европейскими и американскими компаниями, что дополнительно простимулирует украинский оборонпром.

Гаврилюк добавил, что именно этому вопросу были посвящены переговоры президента Владимира Зеленского с представителями американских оборонных компаний в Вашингтоне. Украина не может сравниться с РФ по ресурсам и рабочей силе, но может сделать ставку на высокую технологичность.

Издание напоминает, что США предоставили Украине более двух миллионов 155-мм снарядов для западной артиллерии. Но дефицит снарядов заставил США согласиться на передачу Украине кассетных 155-мм снарядов. При этом Украина использует снаряды быстрее, чем партнеры успевают их производить – европейская промышленность оказалась не готова к таким боевым действиям. По оценкам Эстонии, ВСУ нужно в месяц до 200 тысяч снарядов, чтобы сохранять преимущество над российскими террористами на фронте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что одна из самых больших проблем Украины на поле боя – это именно недостаток артиллерийских снарядов. В обеспечении снарядами Украине сейчас помогает Германия, заключающая контракт по контракту, чтобы Вооруженные силы Украины получали боеприпасы; на 2024 год речь может идти по меньшей мере о нескольких сотнях тысяч снарядов.