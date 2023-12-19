Дешевый и опасный: украинский дрон Cobra уже воюет на фронте

Главные преимущества нового беспилотника – это скорость производства и цена

В Украине уже сражается на фронте ударный беспилотник Cobra полностью украинской разработки. Он очень дешевый, один экземпляр производится за три часа и стоит несколько тысяч долларов – при этом может летать на 300 километров.

Об этом пишет портал BuildingTech. Дрон имеет ряд преимуществ – например, двигатель, пропеллер и электронику производят в Украине, что делает беспилотник почти неуязвимым для логистических рисков.

Отмечается, что корпус БПЛА создавался по технологиям, предназначенным для самолетов. Такой подход позволил значительно увеличить скорость беспилотника. Изготавливается он из легких материалов (дерево, пенопласт, композит) и клепаной стали, что сильно снизило его себестоимость – до двух тысяч долларов США за единицу.

"Изготовление одного беспилотника занимает всего три часа, что является очень быстрым и эффективным процессом. В то же время конструкция беспилотника может быть изменена за несколько дней, чтобы придать ему другие размеры, форму или схему", – отмечает издание.

Единственное, что есть из иностранного у БПЛА с трехметровым размахом крыльев – датчики, контроллеры и оборудование для связи и навигации. Но инженеры работают над тем, чтобы заменить иностранные компоненты собственными.

Вес беспилотника – 40 кг, из которых 15 кг составляет боевая часть. Он запускается с катапульты и может лететь на расстояние до 300 км с крейсерской скоростью в 150 км/ч. Разработчик обещает, что в будущем дрон сможет работать в автономном режиме, самостоятельно определяя маршрут и цель.

Как писал "Телеграф", украинские военные получили первую партию нового типа "стратегических" ударных БПЛА, способных поражать цели на большом расстоянии. Речь идет о беспилотниках AQ 400 Scythe.

Ожидается, что "Коса" станет ответом на использование кафиров дронов типа "Shahed", которые после попадания в руки россиян подверглись ряду модернизаций и теперь могут считаться такими же российскими, как и иранскими.