Охотник на ПВО врага: в Украине создали уникальный ударный беспилотник (фото)

Себестоимость такого беспилотника составляет около 2000 долларов

Для борьбы с российскими оккупантами ВСУ получают как западное вооружение, так и украинское. Одним из них являются ударные дроны Cobra, которые создают в Кривом Роге. Благодаря уникальной технологии, собрать полностью готовый беспилотник можно всего за три часа.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал инженер-конструктор и руководитель проекта Виталий Брызгалов.

"Дрон, который собирается за 3 часа. Без клея, смолы, застывания часами и часами доведения до рабочего состояния поверхностей. Без пыли, стекла, стекловолокна и карбона. Вырезал, согнул, склепал. Вырезал, штампанул, готово" — написал он.

По его словам, за два часа к дрону производится двигатель, пропеллер и собирается электроника. При этом все это стоит значительно дешевле других технологий изготовления корпусов.

Проекту "Гроші" Виталий Брызгалов рассказал, что себестоимость производства беспилотника Cobra составила около $2000. Главной задачей этого дрона является истощение и так уже ограниченных запасов ракет врага. То есть, Cobra будет привлекать на себя внимание ПВО. Противник может увидеть БПЛА на радарах и атаковать, но в этом и есть главная задумка.

"Изначально цель была одна — противодействие ПВО. Это ложные цели, это истощение противника, чтобы он тратил дорогие ракеты на недорогие дроны. Так как запас ракет не бесконечный, то по некоторым направлениям 20-30 подобных дронов могут полностью опустошить ПВО, после чего могут работать более серьезные, более дорогие дроны и даже пилотируемая авиация. 50 подобных дронов парализуют любую ПВО", — сказал Брызгалов.

С помощью этого дрона наши военные могут не только истощать запасы ракет оккупантов, но и вести разведку, обнаруживая российские комплексы ПВО. А если враг решит игнорировать и не сбивать эти дроны, чтобы экономить ракеты, наши воины могут загрузить летательные аппараты взрывчаткой, сделав из них дроны-камикадзе, и с помощью них кошмарить захватчиков еще больше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ получили на вооружение украинские дроны-камикадзе "Пегас". Разработчики показали видео блестящей работы этого БПЛА на фронте.