На вооружении украинских воинов заметили турецкую РСЗО: чем она особенна (фото)

Такая система позволяет вести огонь 122-мм и 300-мм турецкими ракетами.

На вооружении украинской армии кроме турецких беспилотников Bayraktar, успешно уничтожающих цели противника на фронте, появились и реактивные системы залпового огня Roketsan MCL.

Подтверждение того, что пусковая установка и транспортно-заряжающая машина турецкого комплекса уже используется Вооруженными силами, опубликовала 49 артиллерийская бригада на своей странице в Facebook.

"К контрнаступлению готовы!", – говорится в сообщении 49-й ОАБр.

Ракеты типа Roketsan MCL

На кадрах показана именно пусковая MBRL, которая создана по аналогии с HIMARS и многофункциональна.

Ракеты TRLG-230 типа "земля-земля" бьют по целям противника, которые расположены на расстоянии от 20 до 70 километров, максимально точно и эффективно. Вероятная погрешность при запуске из артиллерийской системы Roketsan MCL или других, имеющих совместимый интерфейс – не более двух метров.

Среди более технических характеристик: калибр в 230 миллиметра, общий вес – 210 килограммов, 42 из них – боевая часть.

Кроме того, этот тип ракет обладает инерциальной, а также спутниковой системой управления.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Соединенные Штаты Америки уже в ближайшее время передадут Украине очередной пакет военной помощи, в который входят в мощные ракеты для установок HIMARS.