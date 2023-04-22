На вооружении украинских воинов заметили турецкую РСЗО: чем она особенна (фото)
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Такая система позволяет вести огонь 122-мм и 300-мм турецкими ракетами.
На вооружении украинской армии кроме турецких беспилотников Bayraktar, успешно уничтожающих цели противника на фронте, появились и реактивные системы залпового огня Roketsan MCL.
Подтверждение того, что пусковая установка и транспортно-заряжающая машина турецкого комплекса уже используется Вооруженными силами, опубликовала 49 артиллерийская бригада на своей странице в Facebook.
"К контрнаступлению готовы!", – говорится в сообщении 49-й ОАБр.
На кадрах показана именно пусковая MBRL, которая создана по аналогии с HIMARS и многофункциональна.
Ракеты TRLG-230 типа "земля-земля" бьют по целям противника, которые расположены на расстоянии от 20 до 70 километров, максимально точно и эффективно. Вероятная погрешность при запуске из артиллерийской системы Roketsan MCL или других, имеющих совместимый интерфейс – не более двух метров.
Среди более технических характеристик: калибр в 230 миллиметра, общий вес – 210 килограммов, 42 из них – боевая часть.
Кроме того, этот тип ракет обладает инерциальной, а также спутниковой системой управления.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Соединенные Штаты Америки уже в ближайшее время передадут Украине очередной пакет военной помощи, в который входят в мощные ракеты для установок HIMARS.