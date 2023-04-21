Украинский дрон "Пегас" кошмарит оккупантов: чем интересна эта "птичка" (эффектные видео)

Беспилотник успешно справляется с техникой врага и самими оккупантами

Украинские военные применяют на фронте не только западную технику и оружие, которое передают союзники, но и эффективно работает с вооружением, что производят в нашей стране. К примеру, уничтожать склады боеприпасов и вражескую технику, а также живую силу противника нашим защитникам отлично помогает дрон-камикадзе "Пегас".

Об этом сообщает школа операторов беспилотников "Эскадрон", специалисты которой собирают для украинских военных дроны "Пегас". В Telegram-канале "Эскадрона" есть множество фото и видео этой "птички".

FPV-дроны "Пегас" используют подразделения Вооруженных сил Украины, Нацгвардия, а также Служба безопасности. Они представляют собой квадрокоптеры из китайских деталей, которые специалисты оснащают взрывчаткой, тем самым делая из них дроны-камикадзе. Они успели хорошо себя зарекомендовать, уничтожая оккупантов и их технику, а стоимость такого беспилотника в то же время невысокая.

Дрон "Пегас". Фото - "Эскадрон"

Так, недавно с помощью "Пегаса" оператору специального подразделения Национальной гвардии Украины "Омега" удалось уничтожить полевой склад боеприпасов оккупантов.

"Пегас нашел кучу противотанковых мин противника. Наложивший ее оккупант очень удивился, когда не нашел вверенное ему имущество", — пишут создатели дрона под видео.

Также украинские военные применили беспилотник против вражеского танка. В сети появилось видео лобового столкновения, которое сняли захватчики. Разработчики дрона подчеркнули, что танк, к сожалению, полностью уничтожен не был. Однако эта "птичка" нанесла ему значительный урон.

Еще один случай блестящей работы "Пегаса" был запечатлен в середине апреля. Оккупант обустроил позицию ПЗРК на крыше многоэтажного дома, а беспилотник залетел к нему на "новоселье", устроив взрывной сюрприз.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские дроны "Вампир" открыли охоту на российских оккупантов и теперь кошмарят захватчиков на разных участках фронта.