Немецкие контракты: сколько снарядов Украина может получить от Германии

Может случиться, что подавляющую часть из запланированных к передаче 700 тысяч снарядов предоставит именно Германия

Одна из самых больших проблем Украины на поле боя – это нехватка артиллерийских снарядов. В обеспечении снарядами Украине сейчас помогает Германия, заключающая контракт за контрактом, чтобы Вооруженные силы Украины получали боеприпасы; на 2024 год речь может идти по меньшей мере о нескольких сотнях тысяч снарядов.

Об этом пишет германский профильный портал GAU. Журналисты отмечают, что только за последние дни стало известно о двух новых контрактах на поставку Украине 155-мм артиллерийских снарядов.

Оба контракта финансируются германским правительством. По первому из них неназванная французская оборонная компания произведет 68 тысяч 155-мм снарядов по цене 4100 евро за единицу, что в сумме составит 278 млн евро. Информации о сроках изготовления и доставки нет.

18 декабря концерн Rheinmetall объявил о новом заказе для Украины на 155-мм снаряды. Сумма контракта не разглашается, речь идет о десятках тысяч снарядов, которые должны быть переданы Украине в 2025 году.

Кроме того, в октябре 2023 года концерн получил еще два контракта на поставку Украины более 200 тысяч снарядов в 2023 и 2024 годах. Таким образом, Германия передаст Украине как минимум несколько сотен тысяч снарядов из 700 тысяч, которые запланировал передать Европейский Союз в течение 2024 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько снарядов передала Европа Украине. По информации зарубежных СМИ, "снарядный план" сейчас находится на грани краха.

Боррель предложил вариант, где взять больше боеприпасов для Украины. Его заявление последовало после новостей о том, что Европейский Союз, вероятно, не сможет достичь своей главной цели передать Украине миллион 155 мм снарядов до марта 2024 года.

Между тем, Украина договорилась с двумя американскими компаниями по совместному производству оружия, в том числе боеприпасов калибра 155 мм. Компании будут производить снаряды в Украине в течение нескольких лет.