Окупанти обертів не збавляють? Що відбувається на фронті (карта)

Наші воїни також ґав не ловлять

Триває 665 день повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Інтенсивність боїв на багатьох напрямках фронту поступово збільшується.

Зокрема, спостерігається зростання кількості атак окупантів на Запорізькому напрямку. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ у середу, 20 грудня.

Зазначається, що протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. На Херсонському напрямку Україна продовжує розширювати плацдарм. Водночас окупанти не покидають надій повернути втрачене та здійснюють атаки. За минулу добу таких було відбито 8.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога поблизу Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 6 атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Бахмутський намрямок на мапі Deep State

На Авдіївському напрямку оборонці України продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, відбито 26 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Авдіївський намрямок на мапі Deep State

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 13 атак противника.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили 12 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Запорізький намрямок на мапі Deep State

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський під час своєї пресконференції, присвяченій підсумкам 2023 року, відповів на запитання щодо тривалості війни. Він зазначив, що Україні не можна втрачати свою стійкість та дух.