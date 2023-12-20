Війна — день 665: окупанти змінили тактику під Авдіївкою та посилюють тиск на фронті

Оперативно про головне за добу

Попри суттєве погіршення погодних умов, бойові дії в Україні продовжуються, а їхня інтенсивність не знижується. Найбільшу кількість атак росіяни здійснюють біля Авдіївки, де супротивник вкотре змінив тактику з численних дрібних атак на більш рідкісні, але масивні штурми із залученням великої кількості техніки та військових. При цьому в інших місцях окупанти намагаються вибити ЗСУ з їхніх позицій з використанням забороненої хімічної зброї.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 20 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни знову запустили ударні БПЛА по Україні. Повідомляється про вибухи у Херсоні, а також про роботу ППО у Київській області.

Інформацію за 17 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 662: окупанти готуються до затяжної війни, а ЗСУ накопичують ресурси

Про те, що відбувалося 18 грудня, можна у зведенні: Війна — день 663: росіяни засилають ДРГ, а Україна активно споруджує зміцнення

Що було в Україні 19 грудня – читайте за посиланням: Війна — день 664: окупанти тиснуть попри негоду, а ВСУ почалися проблеми з боєприпасами