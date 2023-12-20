Чекає на звільнення? Полковник пояснив, чи є Придністров’я загрозою для України

ЗСУ не дадуть окупантам відновитися і завдати удару

Угруповання російських військ у Придністров’ї не буде посилено, оскільки у ворога немає ресурсів для цього. Водночас, Україна може вирішити "питання з Придністров’ям", якщо Молдова прийме певне рішення.

Про це льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан розповів в інтерв’ю OBOZ.UA. За його словами, Україна не дасть російським загарбникам відновитись.

"Ні, їм нема чим посилювати. Думаю, саме в такому режимі воно дочекається звільнення. Швидше за все, ми не дамо росіянам відновитися і знову вдарити на Одесу, Придністров’я. Не дамо", — сказав співрозмовник.

Також полковник додав, що ЗСУ можуть вирішити придністровське питання, але лише якщо про це попросить Молдова, ухваливши точне рішення. Україна має для цього можливість.

"Якщо буде ухвалено рішення урядом Молдови, то питання з Придністров’ям буде вирішено. У нас є ця можливість, для цього потрібна лише згода молдавської сторони", — підсумував Світан.

До речі, ще у лютому 2023 року президент Володимир Зеленський заявляв про готовність України допомогти Молдові, якщо Росія використовує Придністров’я для відкриття ще одного фронту.

Нагадаємо, раніше експерти говорили "Телеграфу", що Придністров’я є потенційно небезпечним регіоном як для України, так Молдови.