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Ждет освобождения? Полковник объяснил, является ли Приднестровье угрозой для Украины

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Есть ли для Украины угроза из Приднестровья Новость обновлена 20 декабря 2023, 08:59
Есть ли для Украины угроза из Приднестровья. Фото Открытые источники

ВСУ не дадут оккупантам восстановиться и нанести удар

Группировка российских войск в Приднестровье не будет усилена, поскольку у врага нет ресурсов для этого. В то же время Украина может решить "вопрос с Приднестровьем", если Молдова примет определенное решение.

Об этом летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан рассказал в интервью OBOZ.UA. По его словам, Украина не даст российским захватчикам восстановиться.

"Нет, им нечем усиливать. Думаю, именно в таком режиме оно дождется освобождения. Скорее всего, мы не дадим россиянам восстановиться и снова ударить на Одессу, Приднестровье. Не дадим", — сказал собеседник издания.

Также полковник добавил, что ВСУ могут решить приднестровский вопрос, но только если об этом попросит Молдова, приняв точное решение. У Украины есть для этого возможность.

"Если будет принято решение правительством Молдовы, то вопрос с Приднестровьем будет решен. У нас есть эта возможность, для этого нужно только согласие молдавской стороны", — подытожил Свитан.

К слову, еще в феврале 2023 года президент Владимир Зеленский заявлял о готовности Украины помочь Молдове, если Россия использует Приднестровье для открытия еще одного фронта.

Напомним, ранее эксперты говорили "Телеграфу", что Приднестровье является потенциально опасным регионом как для Украины, так и для Молдовы.

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#Украина #Молдова #Россия #Приднестровье #Роман Свитан