Війна — день 664: окупанти давлять попри негоду, а у ЗСУ почалися проблеми з боєприпасами

Оперативно про головне за добу

Українські військові міцно тримають оборону під натиском окупантів і періодично роблять успішні контратаки, які закінчуються тяжкими втратами для росіян. Тим часом через суттєве погіршення погодних умов інтенсивність бойових дій зменшується, оскільки обидві сторони мають проблеми з маневруванням. Крім того, у ЗСУ місцями починає спостерігатися нестача боєприпасів, що призводить до того, що деякі операції доводиться згортати.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 БПЛА продовжують літати Україною. Частина їх рухається через Кіровоградську область у бік Черкаської

00:00 Вже традиційно росіяни влаштовують нічний обстріл України за допомогою ударних БПЛА. За даними ЗС ЗСУ, одна з груп рухається по напряму Кривого Рогу, а друга через Херсонську область до Миколаївської.

Що було в Україні 16 грудня – читайте за посиланням: Війна — день 661: росіяни атакують безпілотниками, ЗСУ займають нові рубежі

Інформацію за 17 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 662: окупанти готуються до затяжної війни, а ЗСУ накопичують ресурси

Про те, що відбувалося 18 грудня, можна у зведенні: Війна — день 663: росіяни засилають ДРГ, а Україна активно споруджує зміцнення