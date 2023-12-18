ЗСУ згортають деякі операції: Тарнавський заявив про нестачу снарядів

Українські війська на деяких ділянках перейшли до оборони

Сил оборони України на передовій стикаються з нестачею артилерійських снарядів. Через це вони були вимушені скоротити деякі військові операції.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише Reuters. Він підкреслив, що є проблема з боєприпасами, особливо калібру 122 мм та 152 мм.

Тарнавський зазначив, що сьогодні проблеми зі снарядами спостерігаються по всій лінії фронту. За його словами, нестача артилерійських снарядів є "дуже великою проблемою", а скорочення іноземної військової допомоги впливає на поле бою. Водночас генерал заявив, що російські війська також стикаються з проблемами з боєприпасами, не уточнивши їх суті.

"Тих обсягів, які ми маємо сьогодні, нам сьогодні недостатньо з огляду на наші потреби. Тому ми це перерозподіляємо. Ми переплановуємо завдання, які перед собою ставили, і зменшуємо їх, тому що нам потрібно їх забезпечити", – сказав він.

Тарнавський також зазначив, що втомлені українські війська на південно-східному фронті перейшли до оборони на одних ділянках, але намагаються наступати на інших. За його словами, українські сили все ще очікують перемог, але їм було б корисно мати резерви для ротації та відпочинку.

"На деяких ділянках ми перейшли (в оборону), а на деяких продовжуємо наступальні дії — маневром, вогнем і просуванням. І готуємо резерви для наших подальших широкомасштабних дій", — сказав він.

Тарнавський заявив, що Росія намагається оточити місто Авдіївку. Генерал підкреслив, що на цьому напрямку російські війська регулярно змінювали свою тактику, досягнувши "часткового успіху на деяких ділянках на глибині близько 1,5-2 км".

"Я вважаю, що ми сьогодні твердо дотримуємося цих ліній. Сьогодні ворог тисне на нас своєю чисельністю. Вони ніколи не дбали і не дбатимуть про свій особовий склад", – заявив він.

Нагадаємо, лідери країн-членів Європейського Союзу схвалили збільшення фінансування, яке призначається для Європейського фонду миру. З цього фонду виділяються кошти на закупівлю озброєння, боєприпасів та спорядження для України.