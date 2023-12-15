В ЄС приняли важливе рішення стосовно військової допомоги Україні

Збільшення фінансування дозволить закупити для України більше боєприпасів та систем ППО – це пріоритет

Лідери країн-членів Європейського Союзу під час першого дня саміту, 14 грудня, схвалили збільшення фінансування, яке призначається для Європейського фонду миру. З цього фонду виділяються кошти на закупівлю озброєння, боєприпасів та спорядження для України.

Про це сказано у висновках Європейської Ради, схвалених під час саміту. У документі міститься заклик терміново прискорити постачання ракет та снарядів, особливо з огляду на необхідність виконання обіцянки про мільйон снарядів.

"Європейський Союз і його країни-члени продовжать задовольняти нагальні військові та оборонні потреби України. Особливо, Європейська Рада наполягає на важливості своєчасної, передбачуваної та стійкої військової підтримки для України, зокрема, через Європейський фонд миру і Місію ЄС військової допомоги на підтримку України, а також через пряму двосторонню підтримку країн-членів", – йдеться у документі.

Окрім того, наголошується на необхідності забезпечити Україну достатньою кількістю систем протиповітряної оборони для відбиття російських повітряних терактів. Держави ЄС закликали Єврокомісію до інтенсифікації робіт з реформування фонду та збільшення його фінансування.

Як писав раніше "Телеграф", лідери країн Європейського Союзу, скоріше за все, схвалять перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає 50 мільярдів євро допомоги для України на чотири роки. А навіть якщо й ні, то в ЄС є план "Б" на такий випадок.

Також Європейський Союз представив державам-членам проєкт плану з надання Україні довгострокових зобов’язань у сфері безпеки. Він також включає механізм довготермінової військової підтримки, навчання українських військ і допомогу в розвитку оборонної промисловості країни.