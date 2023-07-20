ЄС готовий виділити 20 млрд євро для підтримки оборони України: подробиці

Європа готова покрити витрати союзників та сплатити навчання українських воїнів

Україна протягом наступних чотирьох років отримуватиме від Євросоюзу до 5 млрд євро на рік на оборону країни. Кошти йтимуть не безпосередньо від ЄС, а через "спеціальну секцію", передбачену в рамках Європейського фонду миру.

Про це заявив верховний представник Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, передає The Guardian. За його словами, ці кошти, в загальній сумі 20 млрд євро, виділятимуться в рамках Європейського фонду миру, який раніше вже надавав допомогу Україні.

"Ми продовжуватимемо його (Європейський фонд світу — ред.) використовувати, але з окремим розділом у ньому, з конкретним фінансуванням, яке можна оцінити за цифрами, про які я говорив", — сказав Жозеп Боррель.

А видання Politico із посиланням на дипломатичні джерела раніше повідомляло, що в ЄС вивчають можливість створення спеціального фонду для підтримки української армії. Цей механізм використовуватиметься для того, щоб покривати витрати союзників України на закупівлю та передачу військової допомоги. Крім того, Європа має намір сплатити за навчання українських військових.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що екс-президент США Дональд Трамп вважає, що Європа має заплатити за відновлення запасів зброї, яку Вашингтон передавав як допомогу Україні.