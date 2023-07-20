ЕС готов выделить 20 млрд евро для поддержки обороны Украины: подробности

Европа готова покрыть расходы союзников и оплатить обучение украинских воинов

Украина на протяжении следующих четырех лет будет получать от Евросоюза до 5 млрд евро в год на оборону страны. Средства будут идти не напрямую от ЕС, а через "специальную секцию", предусмотренную в рамках Европейского фонда мира.

Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает The Guardian. По его словам, эти средства, в общей сумме 20 млрд евро, будут выделяться в рамках Европейского фонда мира, который ранее уже оказывал помощь Украине.

"Мы будем продолжать его (Европейский фонд мира — ред.) использовать, но с отдельным разделом в нем, с конкретным финансированием, которое можно оценить по цифрам, о которых я говорил", — сказал Жозеп Боррель.

А издание Politico со ссылкой на дипломатические источники ранее сообщало, что в ЕС изучают возможность создания специального фонда для поддержки украинской армии. Этот механизм будет использоваться для того, чтобы покрывать расходы союзников Украины на закупку и передачу военной помощи. Кроме того, Европа намерена оплатить обучение украинских военных.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что экс-президент США Дональд Трамп считает, что Европа должна заплатить за восстановление запасов оружия, которое Вашингтон передавал в качестве помощи Украине.