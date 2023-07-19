Чекаємо мільярдних вливань: Євросоюз готує чергову фіндопомогу армії України, — Politico

Створення нової організації допоможе в рази збільшити фінансування окремих потреб ЗСУ

У Європейскому Союзі розглядають можливість створення спеціального фонду, гроші з якого будуть направлені на утримання української армії. Попри те, що Україна поки не є членом ЄС, часова дія такої структури може охоплювати наступні чотири роки і включати в себе до 20 мільярдів євро.

Детальніше про це пише Politico. Як зазначають західні журналісти, фонд не платитиме напряму за зброю, але допоможе іншим країнам легше покривати витрати на закупівлю та подальшу пожертву Києву важкої зброї та снарядів.

Також окремою частиною витрат фонду може стати навчання українських захисників за кордоном, котре відбувається регулярно. Вважається, що наявність подібної структури ефективно посилить вже існуючу стратегію ЄС. На це є одразу кілька причин:

Євросоюз візьме на себе додаткові зобов'язання, збільшивши наявні дотації Україні щонайменше у п'ять разів;

буде закріплена ідеологічна зміна для Союзу, зокрема мирний проєкт ЄС. Цілком імовірно, що фонд допоможе зробити стабільною концепцію субсидіювання європейськими країнами поставок зброї до зон бойових дій.

Слід зазначити, що наразі підготовка до створення фонду проводиться через уже наявну організацію — "Європейський фонд миру". Пропозицію обіцяють детальніше розглянути уже в четвер, 20 липня, під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу в Брюсселі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в ЄС уже вигадали гідну відповідь росії на відмову продовжувати зернову угоду надалі.