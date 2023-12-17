Війна — день 662: окупанти готуються до затяжної війни, а ЗСУ накопичують ресурси

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну продовжується, а українські захисники утримують тиск окупантів практично по всій лінії зіткнення. На Заході вважають, що Москва готується до затяжної війни та хоче найближчими роками провести наступи з метою захоплення нових територій, тоді як українська здатність до оборони може підкоситися через припинення західної допомоги. Водночас у ЗСУ змінюють підхід до ведення бойових дій та накопичують ресурси для проведення нового контрнаступу, у чому може допомогти плацдарм на лівому березі Дніпра.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 16 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти обстрілюють Україну за допомогою БПЛА. Повідомлялося про вибухи в Одесі та Херсоні.

Інформацію за 14 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 659: Росія посилила ракетний терор, а ЄС ухвалив історичне рішення щодо України

Все, що відбувалося 15 грудня, можна переглянути за посиланням: Війна – день 660: Україна йде у стратегічну оборону, російські терористи не припиняють атаки

Що було в Україні 16 грудня – читайте за посиланням: Війна — день 661: росіяни атакують безпілотниками, ЗСУ займають нові рубежі