Безпілотники вночі атакували військовий аеродром у Росії, виникла велика пожежа (відео)

Внаслідок пригоди жертв немає

На територію Ростовської області в ніч проти неділі, 17 грудня, відбулася масована атака безпілотних літальних апаратів. З них нібито більшу частину було знищено.

Про це у своєму Telegram-каналі написав губернатор Ростовської області Василь Голубєв. За його словами, ніхто не постраждав.

"Сьогодні рано вранці сили ППО відбили масову атаку безпілотників літакового типу на територію Ростовської області в районі Морозовська та Каменська. Більшість безпілотників було знищено. Жертв немає", — написав він.

У Telegram-каналі АSTRA пишуть, що за попередніми даними, метою безпілотників був військовий аеродром. Момент нічної атаки БПЛА на Морозівську Ростовської області потрапив на відео.

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"Згідно з відкритими даними, на військовому аеродромі в Морозівці базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34", — зазначили в пабліку.

Водночас у Міністерстві оборони Росії заявили, що ще два безпілотники нібито були збиті над територією Волгоградської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 грудня в російському місті Курськ пролунали вибухи через атаку безпілотниками. У Міноборони РФ заявили, що два БПЛА були нібито збиті.