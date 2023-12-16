"Прикольно нас бомблять": у російському Таганрозі пролунали потужні вибухи, у небо підняли вертольоти

Місцеві жителі гадають про причини

У суботу, 16 січня, у місті Таганрог Ростовської області Росії пролунали вибухи, місцеві жителі пишуть, що після них у небо було піднято три вертольоти. Це вже другий подібний інцидент за останній час — вибух сполошив Таганрог і 5 грудня.

"Приблизно о 12:30 (за місцевим часом, — ред.) був гучний хлопок на Сєвєрном. І слідом полетіли 3 вертольоти", — пишуть місцеві Telegram-канали.

Крім того, у мережі публікують фото з місця. На ньому видно два об’єкти в небі.

Місцеві жителі пишуть, що вибух був таким потужним, що їх "аж смикнуло". Інші запитують, що має вибухнути, щоб пів області чули. Хтось із росіян пише "прикольно нас бомблять".

"Тобто мені не здалося, над Варенівкою летіли вертольоти і вибух чути було, нас аж смикнуло", "Над приморкою пролетіли безпілотники і після чого відразу ж був чутний вибух", "Прикольно нас бомблять", "Мені цікаво, що має вибухнути, що пів області чули?", — пишуть жителі Таганрога у своїх чатах.

Варто зазначити, що неспокійно 16 грудня й в окупованому Донецьку. Там прогриміли потужні вибухи та спалахнула сильна пожежа. Попередньо повідомляють, що прилетіло у Будьонівський район, де розташоване нафтосховище окупантів.

Як повідомляв "Телеграф" у Таганрозі вибух також пролунав 7 листопада. За даними місцевих жителів, це сталося неподалік аеропорту.