"Прикольно нас бомбят": в российском Таганроге прогремели мощные взрывы, в небо подняли вертолеты

Местные жители гадают о причинах

В субботу, 16 января, в городе Таганрог Ростовской области России прогремели взрывы, местные жители пишут, что после них в небо были подняты три вертолета. Это уже второй подобный инцидент за последнее время — взрыв сотряс Таганрог и 5 декабря.

"Приблизительно в 12:30 (по местному времени, — ред.) был громкий хлопок на Северном. И вслед полетели 3 вертолета", — пишут местные Telegram-каналы.

Кроме того, в сети публикуют фото с места. На нем видны два объекта в небе.

Местные жители пишут, что взрыв был таким мощным, ч то их "аж дернуло". Другие задаются вопросом, что должно взорваться, чтобы пол области слышали. Кто-то из россиян пишет "прикольно нас бомбят".

"То есть мне не показалось, над Вареновкой летели вертолёты и взрыв слышно было, нас аж дёрнуло", "Над приморкой пролетели беспилотники и после чего сразу же был слышен взрыв", "Прикольно нас бомбят", "Мне интересно, что должно взорваться, что пол области слышали?", — пишут жители Таганрога в своих чатах.

Стоит отметить, что неспокойно 16 декабря и в оккупированном Донецке. Там прогремели мощные взрывы и вспыхнул сильный пожар. Предварительно сообщают, что прилетело в Буденновский район, где расположено нефтехранилище оккупантов.

Как сообщал "Телеграф" в Таганроге взрыв также прогремел 7 ноября. По данным местных жителей, произошло это недалеко от аэропорта.