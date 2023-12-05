Мощный взрыв прогремел в российском Таганроге, над городом дым: детали и видео
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Жители напуганы
В российском городе Таганрог Ростовской области утром во вторник, 5 декабря, прогремел взрыв. Он был настолько мощным, что в домах на Гоголевском проспекте посыпались стекла.
О взрыве сообщает Telegram-канал ASTRA и российские паблики. Его слышали по всему городу, над эпицентром поднялся дым.
"В 10.27 (время мск, — ред) над Таганрогом, предположительно, сработала ПВО. Громкий звук услышали во всех частях города. Ранее сообщали, что системы ПВО сбили 4 беспилотника самолетного типа над Азовским морем около 6 утра. Инцидент был зафиксирован минобороны рф", — пишут россияне.
Местные жители сообщают, что после взрыва сработали сигнализации на машинах. Звук был очень сильным, у многих задрожали окна.
Взрыв в Таганроге подтвердил и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он иронизирует что Таганрог поздравляет салютом украинских волонтеров, чей день отмечается как раз 5 декабря.
"Таганрог приветствует салютом День волонтера. Во всех смыслах, плохих для россиян", — пишет он.
Как сообщал "Телеграф", 7 ноября в Таганроге также прозвучал взрыв. Тогда он произошел недалеко от аэропорта, где россияне держат военные самолеты.