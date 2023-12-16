В Донецке второй день подряд взрывы и пожары: фото и видео с места впечатляют

Жители города уже ищут укрытия

Во временно оккупированном Донецке были слышны взрывы. Предварительно сообщают, что прилетело в Буденновский район, где расположено нефтехранилище оккупантов.

Об этом пишут местные телеграм-каналы. Также местные публикуют видео, на которых виден плотный столб черного дыма, поднимающийся в небо.

Пожар вспыхнул таких масштабов, что задымление и огонь видны из разных частей города.

Оккупационные власти пока не комментировали произошедшее, а также не сообщали о локализации пожара.

Следует отметить, что также в Донецк прилетело в субботу, 15 декабря, вечером. Тогда росСМИ сообщали, что прилеты зафиксировали опять же в Буденновском районе временно оккупированного города. Попали в нефтебазу. На фото, которые распространяли в сети оккупанты, было видно, что на месте возник серьезный пожар.

Активно распространялись и кадры, на которых можно увидеть, как в небо поднялся черный столб дыма, а горизонт окрасился оранжево-красным цветом в результате горения.

В то же время в чатах Донецка местные жалуются на то, что за годы войны не было построено никаких укрытий, а сидеть во время обстрелов в квартире страшно. Нагнетает то, что это уже не первая атака на Буденновский район оккупированного города.

Ранее "Телеграф" писал, что в российском городе Курске слышны взрывы — город атакуют беспилотники. Местные власти заявляют, что в городе работает ПВО.