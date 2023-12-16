У Донецьку другий день поспіль вибухи та пожежі: фото та відео з місця вражають

Жителі міста вже шукають укриття

У тимчасово окупованому Донецьку було чутно вибухи. Попередньо повідомляють, що прилетіло у Будьонівський район, де розташоване нафтосховище окупантів.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Також місцеві публікують відео, на яких видно щільний стовп чорного диму, який здіймається в небо.

Пожежа спалахнула таких масштабів, що задимлення та вогонь видно з різних частин міста.

Окупаційна влада наразі не коментувала подію, а також не повідомляла про локалізацію пожежі.

Варто зауважити, що також у Донецьк прилетіло у суботу, 15 грудня, ввечері. Тоді росЗМІ повідомляли, що прильоти зафіксували знову ж таки в Будьонівському районі тимчасово окупованого міста. Влучили у нафтобазу. На фото, які поширювали у мережі окупанти, було видно, що на місці виникла серйозна пожежа.

Активно поширювались і кадри, на яких можна побачити, як у небо піднявся чорний стовп диму, а горизонт забарвився у помаранчево-червоний колір внаслідок горіння.

Водночас у чатах Донецьку місцеві скаржаться на те, що за роки війни не було збудовано жодних укриттів, а сидіти під час обстрілів у квартирі — страшно. Нагнітає й те, що це вже не перша атака на Будьонівський район окупованого міста.

Раніше "Телеграф" писав, що у російському місті Курську чути вибухи — місто атакують безпілотники. Місцева влада заявляє, що в місті працює ППО.