Війна — день 663: росіяни посилають ДРГ, а Україна активно споруджує укріплення
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Оперативно про головне за добу
Активні бойові дії не вщухають по всій лінії фронту, а росіяни також намагаються відвернути сили оборони та відправляють диверсійні групи через кордон у Харківській та Сумській області. При цьому через незрозумілу ситуацію з військовою допомогою з боку Заходу в Україні проводять активну споруду укріплень на підконтрольних територіях, а також розмірковують про посилення мобілізації.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 18 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
00:00 Окупанти запустили дрони по Україні. Повідомляється про вибухи у Хмельницькій області
Все, що відбувалося 15 грудня, можна переглянути за посиланням: Війна – день 660: Україна йде у стратегічну оборону, російські терористи не припиняють атаки
Що було в Україні 16 грудня – читайте за посиланням: Війна — день 661: росіяни атакують безпілотниками, ЗСУ займають нові рубежі
Інформацію за 17 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 662: окупанти готуються до затяжної війни, а ЗСУ накопичують ресурси