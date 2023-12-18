ISW: Збройні сили України контратакували на Куп'янському та Авдіївському напрямках (мапа)

На двох напрямках ЗСУ мають успіхи, на інших міцно тримають оборону

Українські Збройні сили 17 грудня вдало контратакували на Куп'янському та Авдіївському напрямку, маючи там підтверджені успіхи. Водночас російські терористи теж мали деякі просування, але вони незначні, а переважна частина російських заяв взагалі нічим не підтверджена.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 17 грудня. За даними аналітиків, українські війська активно діяли на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна.

На геолокованих кадрах 17 грудня, які були опубліковані українською стороною, помітно істотне просування ЗСУ на північ від Синьківки. Російське міністерство оборони натомість бреше про власні успіхи, не підтверджуючи їх жодними доказами, та заявляє, що атаки ЗСУ нібито були невдалими.

Ситуація на Куп'янському напрямку

На Авдіївському напрямку українські війська також вдало контратакували російських терористів. На геолокованих кадрах від 17 грудня помітно, що ЗСУ просунулися у районі Невельського, повернувши низку позицій, які раніше були втрачені.

Російські терористичні війська на цьому напрямку також мають просування, але вони більш незначні у порівнянні з українськими успіхами. Підтверджено невелике просування російських військ у районі Степового. Також пропагандисти росіян заявили про нібито успіхи в районі Новокалинового, Красногорівки, Авдіївського коксохімічного заводу та навіть брешуть, що вже знаходяться на околицях Авдіївки, хоча жодного доказу вони не надали.

"17 грудня український генеральний штаб повідомив, що українські сили відбили не менше 17 російських атак на схід від Новобахмутівки, Степового та Авдіївки та не менше 13 російських атак поблизу Первомайського. Представник української бригади, що діє під Авдіївкою, заявив, що російські війська нещодавно намагалися просунутися до Авдіївки з колоною з 10 одиниць бронетехніки й українські сили знищили приблизно половину техніки. Представник заявив, що російські сили регулярно підтримують атаки піхоти за допомогою бронетехніки, зокрема БМП", – зазначається у звіті.

Ситуація на Авдіївському напрямку

На лівому березі Херсонщини українські військові, за даними Генштабу, утримують свої позиції. Російські терористи скаржаться, що попри усі зусилля не вдається зашкодити українським військам перекидати підкріплення та постачання на плацдарм.

Також терористи скаржаться на відсутність систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та неможливість евакуювати власних поранених – українські дрони винищують все, що пересувається на колесах або гусеницях. Окрім цього, терористи заявляють, що їм не вистачає засобів контрбатарейної боротьби, оскільки українська артилерія діє надто ефективно.

Ситуація на Херсонщині

Як повідомляв "Телеграф", головне управління розвідки України "підкоригувало" заяву президента Росії Володимира Путіна, що загальна чисельність угруповання російських військ в Україні нібито становить 617 тисяч військовослужбовців. За оцінками ГУР, зараз на території нашої країни перебуває 473 тисячі російських окупантів.