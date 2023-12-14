Путін назвав кількість російських окупантів в Україні: цифра величезна

У лютому 2022-го в Україну вторгалося близько 150 тисяч росіян

У ході прямої лінії із населенням у четвер, 14 грудня, президент Росії Володимир Путін назвав загальну чисельність угруповання російських військ в Україні. Також він встиг заявити, що війна, яку РФ веде проти України на нашій території, нібито "майже громадянська".

За його словами, в Україні перебувають 617 тисяч російських військовослужбовців. Слова Путіна цитують росЗМІ.

Варто зазначити, що в середині листопада глава Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що за його даними, українська армія відвоювала вже близько 50% раніше окупованих територій, проте сьогодні чисельність російського угрупування в Україні втричі більша, ніж на початку повномасштабного вторгнення Росії.

У лютому 2022 року конкретну цифру озвучено не було, проте, судячи з даних, які називав Генштаб ЗСУ на початку літа 2022 року, до широкомасштабної агресії проти України росія залучила близько 330 тисяч осіб. При цьому самих військових, які були сформовані в батальйонно-тактичні групи, перебували на різних напрямках — 150 тисяч. З морським та повітряним компонентом – 220 тисяч. Таким чином виходить, що, за словами Єрмака, у середині листопада на території України перебувало щонайменше 450 тисяч військових країни-агресора. Тим часом, за даними Генштабу, станом на 14 грудня в Україні ліквідовано 342 800 російських окупантів.

Як повідомляв "Телеграф", під час прямої лінії Путін навів неіснуючу цитату прусського діяча Отто фон Бісмарка. Говорячи про "патріотичне виховання" молоді він заявив: "Війни виграють шкільні вчителі... і священики, говорив Бісмарк. І це так. Вже понад тисячу ваших товаришів зі зброї працюють у школах та з дитячими підлітковими колективами", проте, це не його цитата.