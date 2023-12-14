"Біжіть, дурні": Путін висловився щодо другої хвилі мобілізації в Росії

Зараз на війні в Україні перебувають 244 тисячі російських окупантів

Після проведеної часткової мобілізації влада Росії набрала контрактників і добровольців близько 500 тисяч осіб. Тому друга хвиля мобілізації не знадобиться.

Таку заяву зробив російський диктатор Володимир Путін. Подробиці він озвучив у ході прямої лінії у четвер, 14 грудня.

"Навіщо мобілізація? Такої необхідності немає. У нас пройшла "часткова мобілізація", ми закликали 300 тисяч людей. Після цього ми розпочали кампанію із залучення людей на підписання контракту. На вчорашній вечір набрано 486 тисяч добровольців, півтори тисячі щодня, і потік наших". чоловіків, які готові захищати інтереси батьківщини зі зброєю в руках, не скорочується», — заявив він.

Говорячи про хід війни проти України, глава Кремля заявив, що офіційний Київ отримав від західних країн всю зброю, яку йому обіцяли. За його словами, ЗСУ вже передали 420 західних танків. Путін розповів, що за час контрнаступу українська армія втратила 747 танків та близько 2300 бронемашин.

За словами російського президента, зараз на війні в Україні перебувають 244 тисячі російських окупантів. Крім того, ще 486 тисяч добровольців підписали контракт із Міноборони РФ.

Користувачі мережі одразу відреагували на заяву російського президента: "Старі пісні про головне"; "Він і про першу обіцяв, що не буде (8 березня 2022 року)"; "Пенсійний вік не піднімуть. Конституцію не змінить. Війни з Україною не буде. У війні братимуть участь лише контрактники."; "Ну так першу щось ніхто і не закінчував"; "Біжіть, дурні" і т.д.

Раніше "Телеграф" писав, яких професіоналів не вистачає у ЗСУ.