"Бегите, глупцы": Путин высказался насчет второй волны мобилизации в России

Сейчас на войне в Украине находятся 244 тысячи российских оккупанта

После проведенной частичной мобилизации власти России набрали контрактников и добровольцев около 500 тысяч человек. Поэтому вторая волна мобилизации не понадобится.

Такое заявление сделал российский диктатор Владимир Путин. Подробности он озвучил в ходе прямой линии в четверг, 14 декабря.

"Зачем мобилизация? Такой необходимости нет. У нас прошла "частичная мобилизация", мы призвали 300 тысяч человек.… После этого мы начали кампанию по привлечению людей на подписание контракта. На вчерашний вечер набраны 486 тысяч добровольцев, полторы тысячи ежедневно, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы родины с оружием в руках, не сокращается", — заявил он.

Говоря о ходе войны против Украины, глава Кремля заявил, что официальный Киев получила от западных стран все оружие, которое ей обещали. По его словам, ВСУ уже передали 420 западных танков. Путина рассказал, что за время контрнаступления украинская армия потеряла 747 танков и около 2300 бронемашин.

По словам российского президента, сейчас на войне в Украине находятся 244 тысячи российских оккупанта. Кроме того, еще 486 тысяч добровольцев подписали контракт с Минобороны РФ.

Пользователи сети сразу отреагировали на заявление российского президента: "Старые песни о главном"; "Он и про первую обещал, что не будет (8 марта 2022)"; "Пенсионный возраст не поднимут. Конституцию не поменяют. Войны с Украиной не будет. В войне будут принимать участие только контрактники."; "Ну так первую то никто и не заканчивал"; "Бегите, глупцы" и т.д.

Ранее "Телеграф" писал, каких профессионалов не хватает в ВСУ.